Две медали для Украины: Ярослава Магучих добыла в борьбе «золото» Олимпиады в прыжках в высоту, Ирина Геращенко завоевала бронзу

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.
22-летняя днепрянка с первой попытки взяла высоты - 1,91, 1,95, 1,98 и 2 метра. Для Магучих это вторая медаль Олимпиады, в Токио-2020 она стала третьей, прыгнув 2,00 м со второй попытки.
Еще одна украинка Ирина Геращенко разделила бронзу с австралийкой Элеонор Паттерсон – они вдвоем взяли высоту 1,95 метра и три попытки не покорили планку 1,98 метра.
Для 29-летней Ирины это первая олимпийская награда, а Ярослав выиграл вторую медаль.
Как известно, Магучих является бронзовым призером Олимпиады в Токио, чемпионкой мира в помещении и на открытом воздухе, чемпионкой Европы, а также чемпионкой Бриллиантовой лиги.
В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, взяв высоту 2.10 м.
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