Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Две медали для Украины: Ярослава Магучих добыла в борьбе «золото» Олимпиады в прыжках в высоту, Ирина Геращенко завоевала бронзу

08:19, 5 августа 2024
Ярослава Магучих первой в истории Украины завоевала две медали Олимпийских игр по легкой атлетике.
Две медали для Украины: Ярослава Магучих добыла в борьбе «золото» Олимпиады в прыжках в высоту, Ирина Геращенко завоевала бронзу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

22-летняя днепрянка с первой попытки взяла высоты - 1,91, 1,95, 1,98 и 2 метра. Для Магучих это вторая медаль Олимпиады, в Токио-2020 она стала третьей, прыгнув 2,00 м со второй попытки.

Еще одна украинка Ирина Геращенко разделила бронзу с австралийкой Элеонор Паттерсон – они вдвоем взяли высоту 1,95 метра и три попытки не покорили планку 1,98 метра.

Для 29-летней Ирины это первая олимпийская награда, а Ярослав выиграл вторую медаль.

Как известно, Магучих является бронзовым призером Олимпиады в Токио, чемпионкой мира в помещении и на открытом воздухе, чемпионкой Европы, а также чемпионкой Бриллиантовой лиги.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, взяв высоту 2.10 м.

Олимпиада-2024, прыжки в высоту, женщины:

  • Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м
  • Никола Олислагерс (Австралия) – 2.00 м
  • Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.95 м
  • Ирина Геращенко (Украина) – 1.95 м

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку ТЦК не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию

Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки свидетельствует о противоправном бездействии ТЦК, отметил суд.

Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Если лицо остановило право на занятие адвокатской деятельностью, на него не распространяются особенности уведомления о подозрении адвокату – Верховный Суд

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено в соответствии с Законом об адвокатуре, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства.

Райадминистрация Львова отказала всем членам семьи ВПЛ в регистрации места жительства, потому что у мужчины отсутствовала отметка соответствующего ТЦК – что решил суд

Суд указал, что неправомерно отказывать всем членам семьи в регистрации места жительства, если один из них не получил отметку от ТЦК.

Конкурс без конкурса: что происходит с отбором на должность председателя Государственной судебной администрации

Конкурс на должность главы ГСА напоминает театральное представление, а Высший совет правосудия, похоже, стал заложником своих партнеров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео