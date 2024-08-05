Две медали для Украины: Ярослава Магучих добыла в борьбе «золото» Олимпиады в прыжках в высоту, Ирина Геращенко завоевала бронзу

Ярослава Магучих первой в истории Украины завоевала две медали Олимпийских игр по легкой атлетике.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

22-летняя днепрянка с первой попытки взяла высоты - 1,91, 1,95, 1,98 и 2 метра. Для Магучих это вторая медаль Олимпиады, в Токио-2020 она стала третьей, прыгнув 2,00 м со второй попытки.

Еще одна украинка Ирина Геращенко разделила бронзу с австралийкой Элеонор Паттерсон – они вдвоем взяли высоту 1,95 метра и три попытки не покорили планку 1,98 метра.

Для 29-летней Ирины это первая олимпийская награда, а Ярослав выиграл вторую медаль.

Как известно, Магучих является бронзовым призером Олимпиады в Токио, чемпионкой мира в помещении и на открытом воздухе, чемпионкой Европы, а также чемпионкой Бриллиантовой лиги.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, взяв высоту 2.10 м.

Олимпиада-2024, прыжки в высоту, женщины:

Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м

Никола Олислагерс (Австралия) – 2.00 м

Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.95 м

Ирина Геращенко (Украина) – 1.95 м

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