Євросоюз не визнає переобрання Ніколаса Мадуро президентом Венесуели

Виборчий орган країни досі не надав офіційних протоколів голосування.

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Європейський союз не визнає переобрання Ніколаса Мадуро на президентських виборах у Венесуелі, оскільки виборчий орган країни досі не надав офіційних протоколів голосування. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

«У звітах міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко зазначено, що президентські вибори 28 липня не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів», - йдеться в заяві.

Вказується, що Євросоюз продовжує «з великим занепокоєнням стежити за подіями у Венесуелі».

Як наголошується у заяві, незважаючи на власні зобов'язання «Національна виборча рада Венесуели (CNE) ще не опублікувала офіційні протоколи голосування на виборчих дільницях».

«Без доказів на їх підтримку результати, опубліковані 2 серпня CNE, не можуть бути визнані», - наголосили в Брюсселі.

Також в ЄС підкреслили, що будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування «лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів».

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі спалахнули масові протести через підозру у фальсифікації результатів президентських виборів.

Крім того, у США вважають переможцем на виборах президента Венесуели опозиціонера Едмундо Гонсалеса.

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