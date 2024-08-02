У США вважають переможцем на виборах президента Венесуели опозиціонера Едмундо Гонсалеса

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про переконливі докази того, що опозиціонер Едмундо Гонсалес, а не авторитарний лідер Ніколас Мадуро, переміг на виборах у Венесуелі.

Едмундо Гонсалес та Ніколас Мадуро

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Сполучені Штати Америки вважають, що що на президентських виборах у Венесуелі переміг опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес — попри офіційні результати, які констатують перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає The New York Times.

Блінкен зазначив, що «з огляду на беззаперечні докази, Сполученим Штатам і, найголовніше, венесуельському народу зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутіа отримав найбільшу кількість голосів».

«Ми вітаємо Едмундо Гонсалеса Уррутіа з успішною кампанією. Зараз настав час для венесуельських партій розпочати переговори про взаємоповажний, мирний перехід відповідно до венесуельського виборчого законодавства», – підкреслив держсекретар США.

За результатами виборів, Національна виборча рада Венесуели оголосила про переобрання Ніколас Мадуро на третій шестирічний термін. Він відкинув міжнародну критику та сумніви щодо результатів виборів, стверджуючи, що Венесуела була об’єктом спроби «державного перевороту» «фашистського та контрреволюційного» характеру.

Натомість кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес у понеділок оголосив, що його кампанія має необхідні докази, щоб показати, що він виграв спірні вибори.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Щонайменше 17 людей загинули. Близько 750 осіб було заарештовано, за словами генерального прокурора країни.

Багато урядів засудили результати виборів, на яких у Венесуелі переможцем оголосили авторитарного лідера Мадуро.

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