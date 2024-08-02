В США считают победителем на выборах президента Венесуэлы оппозиционера Эдмунда Гонсалеса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об убедительных доказательствах того, что оппозиционер Эдмундо Гонсалес, а не авторитарный лидер Николас Мадуро, победил на выборах в Венесуэле.

Эдмундо Гонсалес и Николас Мадуро

Соединенные Штаты Америки считают, что на президентских выборах в Венесуэле победил оппозиционный кандидат Эдмунд Гонсалес — несмотря на официальные результаты, констатирующие победу действующего президента Николаса Мадуро. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает The New York Times.

Блинкен отметил, что «учитывая безоговорочные доказательства, Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу понятно, что Эдмунд Гонсалес Уррутиа получил наибольшее количество голосов».

«Мы поздравляем Эдмунда Гонсалеса Уррутиа с успешной кампанией. Сейчас пора для венесуэльских партий начать переговоры о взаимоуважительном, мирном переходе в соответствии с венесуэльским избирательным законодательством», – подчеркнул госсекретарь США.

По результатам выборов, Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о переизбрании Николас Мадуро на третий шестилетний срок. Он отверг международную критику и сомнения в результатах выборов, утверждая, что Венесуэла была объектом попытки «государственного переворота» «фашистского и контрреволюционного» характера.

В то же время кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес в понедельник объявил, что у его кампании есть необходимые доказательства, чтобы показать, что он выиграл спорные выборы.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

По меньшей мере, 17 человек погибли. Около 750 человек были арестованы, по словам генерального прокурора страны.

Многие правительства осудили результаты выборов, на которых в Венесуэле победителем объявили авторитарного лидера Мадуро.

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