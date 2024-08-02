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Турция заблокировала доступ к Instagram: что известно

09:36, 2 августа 2024
Причина или продолжительность запрета не названы.
Турция заблокировала доступ к Instagram: что известно
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Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий Турции заблокировало доступ к Instagram. Пока причину не называют. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что соответствующее решение было принято после комментариев турецкого чиновника по коммуникациям Фахреттина Алтуна, критиковавшего платформу за нее, как он назвал, решение блокировать посты соболезнования со смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Гании.

«Это цензура, чисто и просто», - заявил Алтуна, добавив, что Instagram не ссылался на нарушение политики в своих действиях.

В то же время официальная причина блокировки социальной сети не известна. Кроме того, от компании Meta комментариев не было.

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