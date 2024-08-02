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Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що відомо

09:36, 2 серпня 2024
Причину або тривалість заборони не названо.
Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що відомо
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Управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини заблокувало доступ до Instagram. Наразі причину не називають. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що відповідне рішення було прийняте після коментарів турецького чиновника з комунікацій Фахреттіна Алтуна, який критикував платформу за її, як він назвав, рішення блокувати пости співчуття зі смерті очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

«Це цензура, чисто і просто», - заявив Алтуна, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.

Натомість офіційна причина блокування соціальної мережі не відома. Крім цього, від компанії Meta коментарів не було.

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