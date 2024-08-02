Туреччина заблокувала доступ до Instagram: що відомо

Причину або тривалість заборони не названо.

Управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини заблокувало доступ до Instagram. Наразі причину не називають. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що відповідне рішення було прийняте після коментарів турецького чиновника з комунікацій Фахреттіна Алтуна, який критикував платформу за її, як він назвав, рішення блокувати пости співчуття зі смерті очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

«Це цензура, чисто і просто», - заявив Алтуна, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.

Натомість офіційна причина блокування соціальної мережі не відома. Крім цього, від компанії Meta коментарів не було.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.