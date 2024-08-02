Нацбанк прогнозирует повышение тарифов для населения на газ и отопление

Цифры в платежках начнут расти не раньше 2025 года.

Национальный банк Украины прогнозирует повышение тарифов для населения на газ и отопление с 2025 года. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2024 года.

Сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в следующих годах.

«Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням», - говорится в прогнозе.

Указывается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является особым риском для прогноза инфляции.

В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения. С другой стороны, более продолжительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний, поясняют в НБУ.

По данным Нацбанка, это будет усугублять риски нестабильности на энергорынке, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

«Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое по предположениям начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025-2026 годах», - говорится в отчете регулятора.

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