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Будет несколько трудных дней: США готовятся к нападению Ирана на Израиль

09:48, 2 августа 2024
Штаты приводят свои военные силы на Ближнем Востоке в боевую готовность.
Будет несколько трудных дней: США готовятся к нападению Ирана на Израиль
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В США убеждены, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране, и готовятся противодействовать этому. Об этом сообщает Axios со ссылкой на троих американских чиновников.

Ожидается, что любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что их атака на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабной, и может также включать ливанскую «Хезболлу».

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла также пообещал ответить на израильский авиаудар по Бейруту во вторник, в результате которого погиб его главный военный советник.

Администрация Джо Байдена обеспокоена тем, что может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая оградила Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Гании происходит в контексте войны между Израилем и ХАМАСом, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

Апрельское нападение было совершено в ответ на израильский авиаудар по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал.

Несколько арабских стран, включая Иорданию и Саудовскую Аравию, помогли сбить иранские и хуситские беспилотники, или позволили США и Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата угроз.

31 июля американская разведка начала получать четкие сигналы о том, что Иран собирается принять ответные меры, заявил американский чиновник.

Два других американских чиновника заявили, что иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Кроме того, источники указывают, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую они проводили накануне апрельской атаки.

По словам чиновника, подготовка включает в себя американские военные активы в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море. «Мы ожидаем несколько трудных дней», - сказал он.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что израильская разведка ожидает, что Иран совершит широкомасштабную ракетную атаку на Израиль.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что международные партнеры Израиля увеличили свои силы в регионе, чтобы помочь противостоять возможной атаке.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что риск более широкой войны на Ближнем Востоке остается и сегодня.

Несколько американских и международных авиакомпаний, в том числе United, Delta, Lufthansa и Swiss, объявили, что приостанавливают полеты в Израиль и из него.

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