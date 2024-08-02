В Китае создали дрон-разведчик, напоминающий настоящую птицу: видео

В Китае показали беспилотник, который по своему внешнему виду напоминает настоящую птицу.
Центральное телевидение Китая (CCTV) обнародовало кадры того, что считается самым реалистичным в мире птичьим орнитоптером.
Новый дрон может иметь огромные военные и гражданские приложения.
В частности, его будут использовать для нужд армии Китая, например, для ведения военной разведки, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.
Маневренность полета обеспечивает кривошипно-шатунный механизм, позволяющий дрону складывать крылья и одновременно смахивать ими, как это делают настоящие птицы. Беспилотник также может совершать повороты, складывая одно крыло за раз, и выдвигать оба, чтобы повысить энергоэффективность при планировании.
«Такие дроны подходят для разведки, наблюдения и даже для высокоточных ударных операций», - сообщила китайская газета Global Times.
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