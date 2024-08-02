У Китаї створили дрон-розвідник, який нагадує справжнього птаха: відео

Китайська армія використає БПЛА для розвідки, спостереження і навіть для проведення високоточних ударних операцій.

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У Китаї показали безпілотник, який за своїм зовнішнім виглядом нагадує справжнього птаха.

Центральне телебачення Китаю (CCTV) оприлюднило кадри того, що вважається найбільш реалістичним у світі пташиним орнітоптером.

Новий дрон може мати величезні військові та цивільні застосування.

Зокрема, його використовуватимуть для потреб армії Китаю, наприклад, для ведення військової розвідки, екологічного моніторингу та захисту навколишнього середовища.

Маневреність польоту забезпечує кривошипно-шатунний механізм, що дає змогу дрону складати крила і одночасно змахувати ними, як це роблять справжні птахи. Безпілотник також може здійснювати повороти, складаючи одне крило за раз, і висувати обидва, щоб підвищити енергоефективність під час планування.

«Такі дрони підходять для розвідки, спостереження і навіть для високоточних ударних операцій», — повідомила китайська газета Global Times.

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