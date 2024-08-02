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Буде кілька важких днів: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль

09:48, 2 серпня 2024
Штати приводять свої військові сили на Близькому Сході в бойову готовність.
Буде кілька важких днів: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль
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У Сполучених Штатах Америках переконані, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані, і готуються протидіяти цьому. Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох американських чиновників.

Очікується, що будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більш масштабною, і може також включати ліванську «Хезболу».

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту у вівторок, в результаті якого загинув його головний військовий радник.

Адміністрація Джо Байдена занепокоєна тим, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

Квітневий напад був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об'єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал.

Кілька арабських країн, включаючи Йорданію і Саудівську Аравію, або допомогли збити іранські та хуситські безпілотники, або дозволили США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.

31 липня американська розвідка почала отримувати чіткі сигнали про те, що Іран збирається вдатися до заходів у відповідь, заявив американський чиновник.

Двоє інших американських чиновників заявили, що іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію і підготовку нападу на Ізраїль.

Кріс того, джерела вказують, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки.

За словами чиновника, підготовка включає в себе американські військові активи в Перській затоці, Східному Середземномор'ї і Червоному морі. «Ми очікуємо кілька важких днів», - сказав він.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що ізраїльська розвідка очікує, що Іран здійснить широкомасштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у свою чергу зазначив, що ризик більш широкої війни на Близькому Сході залишається і сьогодні.

Кілька американських і міжнародних авіакомпаній, в тому числі United, Delta, Lufthansa і Swiss, оголосили, що призупиняють польоти в Ізраїль і з нього.

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