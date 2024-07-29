Ольга Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

У чвертьфіналі українка розгромила представницю Угорщини.

Українська шаблістка Ольга Харлан продовжує перемагати на Олімпійських Іграх-2024. У чвертьфіналі українка розгромила представницю Угорщини Анну Мартон – 15:7.

Сутичка пройшла повністю під контролем нашої фехтувальниці. Тепер для здобуття олімпійської нагороди українці потрібно буде здобути одну перемогу в двох поєдинках, які залишилися.

Нагадаємо, раніше Харлан перемогла японку Сіхом Фукусіму (15:9) та Анну Башту, яка представляє Азербайджан (15:6).

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