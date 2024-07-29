ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Житомирського окружного адміністративного суду – 3 суддів;

до Личаківського районного суду міста Львова – 1 судді;

до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 2 суддів;

до Тростянецького районного суду Сумської області – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 21 серпня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою до якої додати документи.

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