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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

17:45, 29 липня 2024
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Житомирського окружного адміністративного суду – 3 суддів;

до Личаківського районного суду міста Львова – 1 судді;

до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 2 суддів;

до Тростянецького районного суду Сумської області – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 21 серпня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).  

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою до якої додати документи.     

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