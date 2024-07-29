ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
до Житомирського окружного адміністративного суду – 3 суддів;
до Личаківського районного суду міста Львова – 1 судді;
до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 2 суддів;
до Тростянецького районного суду Сумської області – 1 судді.
Розгляд питання відбуватиметься 21 серпня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою до якої додати документи.
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