ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда

Судья, который намеревался быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначен вопрос о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Житомирский окружной административный суд – 3 судей;

в Лычаковский районный суд города Львова – 1 судьи;

в Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – 2 судей;

в Тростянецкий районный суд Сумской области – 1 судьи.

Рассмотрение вопроса пройдет 21 августа в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которой добавить документы.

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