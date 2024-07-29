Разворовали более 3 млн грн на закупке труб: будут судить экс-директора управления «АК Киевводоканал»

Бывший директор управления ЧАО «АК «Киевводоканал» перестанет перед судом за служебную халатность.

В Киеве правоохранители направили в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего директора управления капитального строительства ЧАО «АК «Киевводоканал» по факту служебной халатности во время проведения строительных работ по реконструкции водопроводных сетей в Оболонском районе г. Киева.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2021 году между ЧАО «АК «Киевводоканал» и подрядной организацией заключены договоры на проведение строительных работ по реконструкции водопроводных сетей. Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил стоимость материалов и работ.

В то же время, обвиняемый, занимавший тогда должность директора управления капитального строительства ЧАО «АК «Киевводоканал», не проверив цены на строительный материал на рынке и объемы выполненных работ, подписал акты приема-передачи выполненных работ, в которые были внесены завышенные сведения о стоимость выполненных строительных работ и закупаемых материалов.

«По результатам проведенных товароведческих экспертиз установлено нанесение ущерба бюджету более чем на 3,3 млн гривен», - заявили в прокуратуре.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такого.

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