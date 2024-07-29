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Избран председатель Великоберезнянского райсуда Закарпатской области

17:09, 29 июля 2024
Суд возглавила Виктория Зизич.
Избран председатель Великоберезнянского райсуда Закарпатской области
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26 июля состоялось собрание судей Великоберезнянского районного суда Закарпатской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

Путем тайного голосования председателем суда избран судья Великоберезнянского районного суда Закарпатской области Зизич Виктория Викторовна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

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