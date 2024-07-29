На крупнейшем химическом заводе Германии прогремел взрыв, есть пострадавшие

Над Мангеймом и Людвигсхафеном образовалось огромное облако дыма.

Фото: Bild

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В Германии произошел взрыв с последующим пожаром на химическом заводе в южной части предприятия BASF SE в Людвигсхафене, передает Bild.

В результате взрыва над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) и Людвигсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) образовалось огромное облако дыма.

По данным компании, машины экологического мониторинга работают на территории завода и за ее пределами.

В BASF изначально заявили, что причина взрыва «выясняется».

В 14:00 компания сообщила дополнительную информацию: «Пожар уже потушен пожарной бригадой завода BASF». В результате инцидента 14 сотрудников получили незначительные травмы и в целях предосторожности находятся под присмотром врачей, говорится в заявлении.

Городские власти и пожарная охрана выпустили предупреждение об опасности в связи с выделением продуктов горения.

Пожарные просят людей объезжать пострадавшие районы, держать окна и двери закрытыми и выключить системы вентиляции и кондиционирования.

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