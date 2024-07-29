На найбільшому хімічному заводі Німеччини пролунав вибух, є постраждалі

Над Мангеймом і Людвігсхафеном утворилася величезна хмара диму.

Фото: Bild

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У Німеччині стався вибух із подальшою пожежею на хімічному заводі у південній частині підприємства BASF SE у Людвігсхафені, передає Bild.

У результаті вибуху над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) та Людвігсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) утворилася величезна хмара диму.

За даними компанії, машини екологічного моніторингу працюють на території заводу та за її межами.

У BASF спочатку заявили, що причина вибуху «з'ясовується».

О 14:00 компанія повідомила додаткову інформацію: «Пожежа вже загашена пожежною бригадою заводу BASF». Внаслідок інциденту 14 співробітників отримали незначні травми і з метою обережності перебувають під наглядом лікарів, йдеться у заяві.

Міська влада та пожежна охорона оприлюднили попередження про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння.

Пожежники просять людей об'їжджати постраждалі райони, тримати вікна та двері зачиненими та вимкнути системи вентиляції та кондиціювання.

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