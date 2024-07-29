Обрано голову Великоберезнянського райсуду Закарпатської області

Суд очолила Вікторія Зизич.

26 липня відбулися збори суддів Великоберезнянського районного суду Закарпатської області, на порядок денний якого було винесено питання щодо обрання голови суду.

Шляхом таємного голосування головою суду обрано суддю Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Зизич Вікторію Вікторівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

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