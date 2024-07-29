Розікрали понад 3 млн грн на закупівлі труб: судитимуть ексдиректора управління «АК Київводоканал»

Колишнього директора управління ПрАТ «АК «Київводоканал» судитимуть за службову недбалість.

У Києві правоохоронці направили до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом службової недбалості під час проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж в Оболонському районі м. Києва.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2021 році між ПрАТ «АК «Київводоканал» та підрядною організацією укладено договори на проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж. Як з’ясувалося, підрядник необґрунтовано завищив вартість матеріалів та робіт.

У той же час, обвинувачений, що тоді обіймав посаду директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал», не перевіривши ціни на будівельний матеріал на ринку та обсяги виконаних робіт, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт, до яких було внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт та закуплених матеріалів.

«За результатами проведених товарознавчих експертиз встановлено завдання збитків бюджету на понад 3,3 млн гривень», - заявили у прокуратурі.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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