Польща з 5 серпня закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною: причина

Польські прикордонники попередили про капітальний ремонт поблизу з українським переходом Ягодин.

З 5 серпня Польща закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - поблизу з українським переходом Ягодин. Про це повідомляє RMF24.

Польські прикордонники попередили про капітальний ремонт поблизу з українським переходом Ягодин.

«У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

Роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня, і триватимуть до 14 листопада цього року.

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