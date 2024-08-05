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Мінʼюст пояснив, у яких випадках страхування є обов’язковим

12:16, 5 серпня 2024
Страхування не є обов’язковим, якщо ти береш споживчий кредит (не автокредит чи іпотеку), відкриваєш рахунок, робиш переказ коштів чи обмінюєш валюту.
Мінʼюст пояснив, у яких випадках страхування є обов’язковим
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Міністерство юстиції України повідомляє, що під час оформлення кредиту чи відкритті рахунку часто пропонують супутню послугу – страхування. «Додаткову гарантію» у вигляді страховки можуть продавати під час купівлі побутової техніки.

У багатьох випадках це створює додаткові зручності: ти можеш придбати потрібні банківські та страхові послуги в одному місці. Проте іноді обов’язковість оформлення договору страхування може нав’язуватися.

Коли страхування дійсно є обов’язковим?

  1. Якщо ти береш кредит на житло, тобі потрібно застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки. Це вимога ст. 8 Закону України «Про іпотеку».
  2. Кожен власник авто зобов’язаний мати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілку»). Під час видачі кредиту на автомобіль банки зазвичай включають оформлення «автоцивілки» до пакета послуг. Водночас законодавство не вимагає від банківської установи оформлювати такий поліс під час видачі кредиту.
  3. Коли ти береш кредит на купівлю автомобіля, тобі можуть пропонувати оформити КАСКО – застрахувати автівку на випадок типових транспортних ризиків, таких як ДТП, викрадення чи пошкодження. У такий спосіб банк убезпечує себе від втрати об’єкта застави. Відмова в укладенні такого договору може бути причиною для відмови у видачі кредиту.

У деяких випадках умови кредитування іпотеки або майна під заставу можуть передбачати обов’язковість страхування життя позичальника та/або страхування від нещасних випадків.

Обов’язок банку – дати клієнту можливість обрати страховика з переліку компаній, з якими співпрацює фінансова установа. Якщо банк стверджує, що є можливість укласти договір страхування лише в одній конкретній компанії, – це порушення твоїх прав як споживача фінансових послуг.

Страхування не є обов’язковим, якщо ти береш споживчий кредит (не автокредит чи іпотеку), відкриваєш рахунок, робиш переказ коштів чи обмінюєш валюту.

Щоб перевірити, чи включена необов’язкова страхова послуга до твого договору, слід уважно прочитати угоду або запитати про це співробітника банку. Банкам заборонено вимагати від клієнта придбання товарів чи послуг, як обов’язкової умови надання банківських послуг.

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