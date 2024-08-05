Мінʼюст пояснив, у яких випадках страхування є обов’язковим

Міністерство юстиції України повідомляє, що під час оформлення кредиту чи відкритті рахунку часто пропонують супутню послугу – страхування. «Додаткову гарантію» у вигляді страховки можуть продавати під час купівлі побутової техніки.
У багатьох випадках це створює додаткові зручності: ти можеш придбати потрібні банківські та страхові послуги в одному місці. Проте іноді обов’язковість оформлення договору страхування може нав’язуватися.
Коли страхування дійсно є обов’язковим?
У деяких випадках умови кредитування іпотеки або майна під заставу можуть передбачати обов’язковість страхування життя позичальника та/або страхування від нещасних випадків.
Обов’язок банку – дати клієнту можливість обрати страховика з переліку компаній, з якими співпрацює фінансова установа. Якщо банк стверджує, що є можливість укласти договір страхування лише в одній конкретній компанії, – це порушення твоїх прав як споживача фінансових послуг.
Страхування не є обов’язковим, якщо ти береш споживчий кредит (не автокредит чи іпотеку), відкриваєш рахунок, робиш переказ коштів чи обмінюєш валюту.
Щоб перевірити, чи включена необов’язкова страхова послуга до твого договору, слід уважно прочитати угоду або запитати про це співробітника банку. Банкам заборонено вимагати від клієнта придбання товарів чи послуг, як обов’язкової умови надання банківських послуг.
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