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Штаб Гарріс не підтримує ідею Трампа провести дебати на Fox News

20:13, 3 серпня 2024
Камала Гарріс заявила, що прийде на дебати 10 вересня.
Штаб Гарріс не підтримує ідею Трампа провести дебати на Fox News
Джерело фото: REUTERS/Dustin Chambers
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Штаб Камали Гарріс не підтримує ідею дебатів на Fox News, яку запропонував Трамп. Каже, прийде на дебати 10 вересня, як було попередньо домовлено.

Як пише «Reuters», кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував провести дебати на Fox News 4 вересня, і передвиборча кампанія Гарріс відповіла, що Трамп намагається відмовитися від дебатів, які планувалося провести на ABC.

Майкл Тайлер, директор із комунікацій кампанії Гарріс, сказав, що «Дональд Трамп біжить наляканий і намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо до Fox News, щоб виручити його».

Трамп і президент США Джо Байден домовилися про повторні дебати 10 вересня на ABC News, які згодом колишній президент запропонував перенести на Fox.

«Віцепрезидент так чи інакше буде там, щоб скористатися можливістю виступити перед національною аудиторією в прайм-тайм», – сказав Тайлер, мабуть, припускаючи, що Гарріс з’явиться там, якщо Трамп не прийде 10 вересня.

«Ми раді обговорити подальші дебати після тих, про які вже домовилися обидві кампанії», - заявив він.

В свою чергу Камала Гарріс опублікувала на своєму акаунті пост, де заявила, що прийде на дебати 10 вересня.

«Цікаво, як «будь-який час, будь-яке місце» стає «одним конкретним часом, одним конкретним безпечним простором». Я буду там 10 вересня, як він і домовився. Я сподіваюся побачити його там», - написала вона.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Камала Гарріс офіційно отримала необхідну кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США.

Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рейтингом у ключових штатах.

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