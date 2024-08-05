Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон

13:06, 5 серпня 2024
Пропонується дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування.
Заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання.

Відповідний законопроект 11460 під назвою «щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану» зареєстрували у Верховній Раді 2 серпня.

По-перше, пропонується встановити, що особи, зазначені у частині 1, пунктах 1- 5 ч. 3, частинах 5 та 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мають, на час дії відстрочки, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документу про відстрочку від призову. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення

По-друге, у статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання.

Нагадаємо, що нині відповідно до цієї частини бронюванню підлягають, серед інших, військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які визначені критично важливими.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає право на бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності. Наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право забронювати до 100% своїх співробітників.

Крім того, депутати пропонують передбачити, що у період розгляду питання щодо оформлення бронювання під час мобілізації конкретного військовозобов’язаного ТЦК та поліція, а також судові органи не можуть застосовувати заходи впливу та обмеження, передбачені цим та іншими законами України. При цьому такі особи не підлягають мобілізації під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від призову на військову службу під час мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон

Пропонується дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування.

ВККС оголосила конкурс на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії: що відомо

Посадовий оклад – 87 301 грн., але потрібно володіти іноземною мовою, мати досвід роботи на керівних посадах та вдало пройти співбесіду.

Україна отримала перші $3,9 млрд з пакету допомоги, який Байден підписав навесні – гроші підуть на зарплати держслужбовцям, ДСНС і вчителям

Денис Шмигаль повідомив, що перший транш з багатостраждального пакету військової допомоги на 60 млрд доларів, закон про який США змогли ухвалити лише навесні, нарешті надійшов до України.

Україна має технічну можливість відключити Telegram – Микита Потураєв

У Верховній Раді перейшли до більш радикальної ідеї – зовсім відключити Telegram.

Матір працівниці митниці купила квартиру за дорученням дочки – Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути її як необґрунтований актив

Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути на користь держави як необґрунтований актив вартість квартири, придбаної матір’ю заступниці начальника відділу митного оформлення митниці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео