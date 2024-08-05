Заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон

Пропонується дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування.

Народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання.

Відповідний законопроект 11460 під назвою «щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану» зареєстрували у Верховній Раді 2 серпня.

По-перше, пропонується встановити, що особи, зазначені у частині 1, пунктах 1- 5 ч. 3, частинах 5 та 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мають, на час дії відстрочки, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документу про відстрочку від призову. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення

По-друге, у статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання.

Нагадаємо, що нині відповідно до цієї частини бронюванню підлягають, серед інших, військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які визначені критично важливими.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає право на бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності. Наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право забронювати до 100% своїх співробітників.

Крім того, депутати пропонують передбачити, що у період розгляду питання щодо оформлення бронювання під час мобілізації конкретного військовозобов’язаного ТЦК та поліція, а також судові органи не можуть застосовувати заходи впливу та обмеження, передбачені цим та іншими законами України. При цьому такі особи не підлягають мобілізації під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від призову на військову службу під час мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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