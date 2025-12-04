  1. В Україні

Кабмін затвердив порядок надання послуг з психічного здоров’я через інформаційно-комунікаційні технології

08:48, 4 грудня 2025
Порядок визначає механізм дистанційної взаємодії та вимоги до надавачів послуг після набуття чинності закону про систему охорони психічного здоров’я.
Кабмін затвердив порядок надання послуг з психічного здоров’я через інформаційно-комунікаційні технології
Фото: medicine.rayon.in.ua
Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив порядок надання послуг у сфері психічного здоров’я з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок набуде чинності одночасно з введенням у дію закону №4223-IX «Про систему охорони психічного здоров’я в Україні» (законопроєкт 12030). Документ визначає механізм організації та забезпечення надання таких послуг у дистанційному форматі.

Серед ключових положень — способи дистанційної комунікації між фахівцями та отримувачами послуг, критерії вибору формату надання допомоги, організаційні й технічні вимоги до надавачів послуг у сфері психічного здоров’я, а також отримання письмової згоди від пацієнтів на застосування дистанційних методів у процесі надання відповідних послуг.

