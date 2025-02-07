Практика судів
  1. В Україні

Психологи та психотерапевти обов'язково мають бути сертифіковані – Володимир Зеленський підписав закон

10:36, 7 лютого 2025
Буде створена Нацкомісія, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я.
Психологи та психотерапевти обов'язково мають бути сертифіковані – Володимир Зеленський підписав закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4223-IX (законопроєкт 12030) «Про систему охорони психічного здоров'я в Україні», що вимагає від психологів і психотерапевтів мати вищу освіту та сертифікацію міжнародного зразка.

Як розповідала «Судово-юридична газета», законопроєкт 12030 врегульовує роботу психотерапевтів в Україні. Згідно з документом, фахівці будуть обов’язково сертифіковані. Крім того, буде створена Нацкомісія, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я.

За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід «Психічне здоров’я у всіх політиках».

«Цей підхід означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення», – зазначив він.

Крім того, акцентував Радуцький, використовувались напрацювання та досвід реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Законопроєкт, зокрема, передбачає наступне:

  • Чіткий розподіл обов’язків між державою, громадськими організаціями та приватним сектором, доступ до послуг на рівні громад
  • Єдина термінологія, стандартизація послуг, мультидисциплінарний підхід для надання високоякісних послуг із психічного здоров’я
  • Створення національної комісії, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я
  • Запровадження сертифікації фахівців, що дозволить гарантувати надання якісних послуг пацієнтам
  • Створення самоврядних організацій, які навчатимуть фахівців галузі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон МОЗ охорона здоров'я Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд погодився з тим, що відмова прикордонників студенту іноземного вишу у перетині кордону є протиправною – деталі справи

Суди вказали, що рішення прикордонників про відмову в перетинанні державного кордону у даному випадку є втручанням в свободу пересування.

Галина Третьякова пропонує окремо встановити, що за період призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язаний виплачувати зарплату, гарантійні та компенсаційні виплати

Також буде встановлено обов’язок сторін трудового договору постійно, в тому числі й під час призупинення дії трудового договору, у строк не більше ніж 10 календарних днів – інформувати іншу сторону про зміну своїх контактних даних.

Жінка шляхом забезпечення позову у виді арешту авто намагалася запобігти стягненню боргу з чоловіка – що вирішив Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, фактично позивачка в цій справі вжиттям заходів забезпечення позову мала намір створити перешкоди у процедурі примусового виконання судового рішення щодо стягнення з чоловіка на користь банку заборгованості за кредитним договором.

Для економії коштів на представництві в іноземних судах в угодах між державою та інвестором пропонується вказувати МКАС при Торгово-промисловій палаті України

Комітет рекомендував схвалити за основу законопроект, яким пропонують зробити з України центральне місце для розгляду інвестиційних спорів, розширивши права Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Оголошено новий конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів

Документи на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів можна подати з 10 лютого по 3 березня.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео