Психологи и психотерапевты обязательно должны быть сертифицированы – Владимир Зеленский подписал закон

Будет создана Нацкомиссия, которая будет координировать предоставление услуги в сфере ментального здоровья.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон №4223-IX (законопроект 12030) «О системе охраны психического здоровья в Украине», требующий от психологов и психотерапевтов иметь высшее образование и сертификацию международного образца.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроект 12030 регулирует работу психотерапевтов в Украине. Согласно документу, специалисты будут обязательно сертифицированы. Кроме того, будет создана Нацкомиссия, которая будет координировать предоставление услуги в сфере ментального здоровья.

По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, законопроект базируется на рекомендациях ВОЗ и ЕС, в частности, учитывает подход «Психическое здоровье во всех политиках».

«Этот подход означает, что любые решения или меры, предпринятые на государственном, региональном или местном уровнях, должны учитывать их влияние на психическое здоровье населения», – отметил он.

Кроме того, акцентировал Радуцкий, использовались наработки и опыт реализации Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», начатой ​​по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Законопроект, в частности, предусматривает следующее:

Четкое распределение обязанностей между государством, общественными организациями и частным сектором, доступ к услугам на уровне общин

Единая терминология, стандартизация услуг, мультидисциплинарный подход для предоставления высококачественных услуг по психическому здоровью

Создание национальной комиссии, которая будет координировать предоставление услуги в сфере ментального здоровья

Введение сертификации специалистов, что позволит гарантировать предоставление качественных услуг пациентам

Создание самоуправляющихся организаций, обучающих специалистов отрасли.

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