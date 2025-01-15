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Рада поддержала законопроект, который регулирует работу психотерапевтов в Украине

18:55, 15 января 2025
Будет создана Нацкомиссия, которая будет координировать предоставление услуги в сфере ментального здоровья.
Рада поддержала законопроект, который регулирует работу психотерапевтов в Украине
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 12030, регулирующий работу психотерапевтов в Украине. Согласно документу, специалисты будут обязательно сертифицированы. Кроме того, будет создана Нацкомиссия, которая будет координировать предоставление услуги в сфере ментального здоровья.

По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, законопроект базируется на рекомендациях ВОЗ и ЕС, в частности, учитывает подход «Психическое здоровье во всех политиках».

«Этот подход означает, что любые решения или меры, предпринятые на государственном, региональном или местном уровнях, должны учитывать их влияние на психическое здоровье населения», – отметил он.

Кроме того, акцентировал Радуцкий, использовались наработки и опыт реализации Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», начатой ​​по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Законопроект, в частности, предусматривает следующее:

  • Четкое распределение обязанностей между государством, общественными организациями и частным сектором, доступ к услугам на уровне общин
  • Единая терминология, стандартизация услуг, мультидисциплинарный подход для предоставления высококачественных услуг по психическому здоровью
  • Создание национальной комиссии, которая будет координировать предоставление услуги в сфере ментального здоровья
  • Введение сертификации специалистов, что позволит гарантировать предоставление качественных услуг пациентам
  • Создание самоуправляющихся организаций, обучающих специалистов отрасли.

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