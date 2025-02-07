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Укрэнерго ввело аварийные отключения света в восьми областях

11:12, 7 февраля 2025
Сейчас ограничения касаются промышленных потребителей.
Укрэнерго ввело аварийные отключения света в восьми областях
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Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру «Укрэнерго» вводит аварийные отключения электроэнергии в восьми областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ограничения касаются Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и части Черкасской областей.

Прежде всего электроснабжение будут ограничивать для промышленных потребителей. Для бытовых пользователей ограничения пока не предусмотрены, за исключением случаев аварий в сетях облэнерго.

В «Укрэнерго» отмечают, что графики аварийных отключений будут отменены, как только ситуация в энергосистеме позволит это сделать. В то же время компания призывает потребителей экономно использовать электроэнергию.

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