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Укренерго ввело аварійні відключення світла у восьми областях

11:12, 7 лютого 2025
Наразі обмеження стосуються промислових споживачів.
Укренерго ввело аварійні відключення світла у восьми областях
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Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру «Укренерго» запроваджує аварійні відключення електроенергії у восьми областях України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Обмеження стосуються Харківської, Сумської, Донецької, Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської та частини Черкаської областей.

Насамперед електропостачання обмежуватимуть для промислових споживачів. Для побутових користувачів обмеження наразі не передбачені, за винятком випадків аварій у мережах обленерго.

В «Укренерго» наголошують, що графіки аварійних відключень будуть скасовані, щойно ситуація в енергосистемі дозволить це зробити. Водночас компанія закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

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