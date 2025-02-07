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Україна чекає на візит Кіта Келлога в лютому, — Андрій Єрмак

10:21, 7 лютого 2025
За словами Андрія Єрмака, для Володимира Зеленського дуже важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою.
Україна чекає на візит Кіта Келлога в лютому, — Андрій Єрмак
Фото: president.gov.ua
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Україна чекає на візит спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Associated Press.

За словами Єрмака, активні контакти української сторони з представниками команди президента США Дональда Трампа є запорукою успішної підготовки до переговорів щодо встановлення справедливого та стійкого миру.

«Для Президента Володимира Зеленського та нашої команди дуже важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою. Про те, як проходить мобілізація, яка ситуація з доставкою озброєнь і техніки», - сказав Єрмак.

Також він додав, що така безпосередня комунікація дуже важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, оскільки неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог.

Нагадаємо, Посол України у США Оксана Маркаров вперше офіційно зустрілася з Кітом Келлогом.

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США Україна Дональд Трамп війна Андрій Єрмак

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