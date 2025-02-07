Андрій Єрмак обговорив із Кітом Келлогом його майбутній візит в Україну

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час телефонної розмов зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом обговорив майбутній візит спецпредставника до України, який є дуже важливим.

Очільник Офісу Глави держави наголосив на тому, що пріоритетом для нашої країни є досягнення справедливого та стійкого миру.

Також ішлося про ситуацію на фронті й питання безпеки цивільного населення України. Окрему увагу приділили майбутнім зустрічам на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог.

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