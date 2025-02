Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії – Кіт Келлог

За словами Келлога, застосування санкцій проти Росії зараз можна оцінити на 3 бали за шкалою від 1 до 10.

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог. Як пише The New York Post, про це Келлог сказав The Post.

За словами Келлога, застосування санкцій проти Росії зараз можна оцінити на 3 бали за шкалою від 1 до 10 щодо того, наскільки болючим може бути економічний тиск. Він зазначив, що самі санкції США – наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії – формально вдвічі вищі, але все ще є простір для їх посилення.

«Дійсно можливо посилити санкції – особливо останні санкції (проти видобутку та експорту нафти – ред.). Це відкриває широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив (у вирішенні інших зовнішніх проблем – NYP)», - сказав він.

Тим не менш, війна не закінчиться без певного роду переговорів між Росією та Україною, сказав Келлог.

«Відверто кажучи, обидві сторони в будь-яких переговорах повинні поступатися; це просто так у переговорах», – сказав він. «І тут ви повинні дізнатися: «Добре, де це?» Що є прийнятним?»

«Чи всім це сподобається? Ні. Чи це буде прийнятно для всіх? Ні. Але ви намагаєтеся провести цей баланс», – додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого. І за словами спецпредставника, план Трампа про врегулювання війни в Україні презентуватиме сам президент США.

