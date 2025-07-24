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Законопроект Президента про посилення повноважень НАБУ і САП розглянемо на найближчому пленарному засіданні – Руслан Стефанчук

19:45, 24 липня 2025
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект Володимира Зеленського про посилення НАБУ і САП розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
Законопроект Президента про посилення повноважень НАБУ і САП розглянемо на найближчому пленарному засіданні – Руслан Стефанчук
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Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що до Верховної Ради України від Президента України надійшов законопроект 13533 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

«Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні» – підкреслив Стефанчук.

Також спікер повідомив, що провів змістовну телефонну розмову зі Спікером Палати Представників Конгресу США Майком Джонсоном і запросив колегу особисто відвідати Київ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зробили заяву стосовно зареєстрованого 24 липня Президентом Володимиром Зеленським законопроекту 13533 про внесення змін до КПК і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень НАБУ та САП.

«Законопроект 13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.
НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП», зазначили ці органи.

Як писала «Судово-юридична газета», новим законопроектом пропонується скасувати низку змін стосовно ролі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, керівнику САП повертається статус керівника органу прокуратури.

Також законопроектом Кабміну і НАБУ протягом одного місяця доручається внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони на час дії воєнного стану виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень.

Однією з головних новацій стане те, що протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим новим законом СБУ повинна провести перевірку працівників НАБУ, САП, а також БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ законопроект САП президент Руслан Стефанчук

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Законопроект Президента про посилення повноважень НАБУ і САП розглянемо на найближчому пленарному засіданні – Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект Володимира Зеленського про посилення НАБУ і САП розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

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