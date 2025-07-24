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Законопроект Президента об усилении полномочий НАБУ и САП рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — Руслан Стефанчук

19:45, 24 июля 2025
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект Владимира Зеленского об усилении НАБУ и САП будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.
Законопроект Президента об усилении полномочий НАБУ и САП рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — Руслан Стефанчук
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Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в Верховную Раду Украины от Президента Украины поступил законопроект 13533 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры».

«Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании», — подчеркнул Стефанчук.

Также спикер сообщил, что провел содержательный телефонный разговор со Спикером Палаты Представителей Конгресса США Майком Джонсоном и пригласил коллегу лично посетить Киев.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сделали заявление относительно зарегистрированного 24 июля Президентом Владимиром Зеленским законопроекта 13533 о внесении изменений в УПК и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий НАБУ и САП.

«Законопроект 13533, поданный Президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу Президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — отметили эти органы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», новым законопроектом предлагается отменить ряд изменений относительно роли Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.

Также законопроектом Кабмину и НАБУ в течение одного месяца поручается внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета на время действия военного положения выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

Одной из главных новаций станет то, что в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого нового закона СБУ должна провести проверку сотрудников НАБУ, САП, а также БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, которые имеют допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ законопроект САП президент Руслан Стефанчук

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Законопроект Президента об усилении полномочий НАБУ и САП рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект Владимира Зеленского об усилении НАБУ и САП будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

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