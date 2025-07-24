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Космос, Валькирия и Александр – Минюст назвал самые популярные имена среди новорожденных в Украине

21:39, 24 июля 2025
Украинские родители выбирают между классикой и экзотикой.
Космос, Валькирия и Александр – Минюст назвал самые популярные имена среди новорожденных в Украине
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Министерство юстиции Украины обнародовало статистику самых распространенных и редко используемых имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2025 года. По данным Департамента государственной регистрации, самыми популярными именами в Украине стали Александр и Марк для мальчиков, а также София и Эмилия для девочек.

Согласно статистике территориальных органов регистрации актов гражданского состояния, среди мальчиков чаще всего выбирали имена: Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Даниил, Дмитрий, Макар. Для девочек самыми популярными были: София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария, Вероника.

В Киевской области лидерами среди женских имен стали Анастасия, Алиса, Ева, Николь, Мария, Милана, Полина, София, Соломия, а среди мужских — Дамир, Максим, Давид, Тимофей, Матвей, Макар, Марк, Артем, Богдан, Александр.

Менее популярными в Киевской области оказались имена для девочек: Лукерья, Айсель, Теона, Лекса, Каталия, а для мальчиков — Эван, Вогнедар, Иви, Элизар, Елисей, Даромир.

Среди необычных имен, которыми называли детей в Украине с начала 2025 года, встречались античные (Арей, Эней), славянские (Аскольд, Зореслав, Радомир), а также имена, вдохновленные персонажами сериалов (Карпо, Лаврин) или оригинальные названия, такие как Космос, Люцифер и Оскар. Для девочек выбирали редкие имена: Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерия, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв и другие.

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дети Министерство юстиции Украины

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