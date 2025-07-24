Космос, Валькірія і Олександр – Мін’юст назвав найпопулярніші іменні серед новонароджених в Україні

Українські батьки обирають між класикою й екзотикою.

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Міністерство юстиції України оприлюднило статистику найпоширеніших і рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2025 року. За даними Департаменту державної реєстрації, найпопулярнішими іменами в Україні стали Олександр і Марк для хлопчиків, а також Софія і Емілія для дівчаток.

Згідно зі статистикою територіальних органів реєстрації актів цивільного стану, серед хлопчиків найчастіше обирали імена: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Данило, Дмитро, Макар. Для дівчаток найпопулярнішими були: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.

У Київській області лідерами серед жіночих імен стали Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія, а серед чоловічих — Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан, Олександр.

Менш популярними на Київщині виявилися імена для дівчаток: Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса, Каталія, а для хлопчиків — Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей, Даромир.

Серед незвичайних імен, якими називали дітей в Україні з початку 2025 року, траплялися античні (Арей, Еней), слов’янські (Аскольд, Зореслав, Радомир), а також імена, натхненні персонажами серіалів (Карпо, Лаврін) чи оригінальні назви, як-от Космос, Люцифер і Оскар. Для дівчаток обирали рідкісні імена: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв та інші.

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