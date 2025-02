Дональд Трамп готов удвоить санкции против России – Кит Келлог

По словам Келлога, применение санкций против России сейчас можно оценить в 3 балла по шкале от 1 до 10.

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог. Как пишет The New York Post, об этом Келлог сказал The Post.

По словам Келлога, применение санкций против России сейчас можно оценить в 3 балла по шкале от 1 до 10 относительно того, насколько болезненным может быть экономическое давление. Он отметил, что сами санкции США – например, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России – формально вдвое выше, но все еще есть пространство для их усиления.

«Действительно возможно усилить санкции – особенно последние санкции (против добычи и экспорта нефти – ред.). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-нибудь сделать. И если кто-то понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал (в решении других внешних проблем – NYP)», - сказал он.

Тем не менее война не закончится без определенного рода переговоров между Россией и Украиной, сказал Келлог.

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать; это просто так в переговорах», – сказал он. «И здесь вы должны узнать: «Хорошо, где это?» Что является приемлемым?

«Всем ли это понравится? Нет. Будет ли это приемлемым для всех? Нет. Но вы пытаетесь провести этот баланс», – добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля. И по словам спецпредставителя, план Трампа об урегулировании войны в Украине представит сам президент США.

