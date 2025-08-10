Мир возможен только при уважении суверенитета Украины, — Ермак и Умеров встретились с Вэнсом в Британии

Андрей Ермак и Рустем Умеров провели встречу с главой МИД Британии Дэвидом Ламми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров в Великобритании провели встречу с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Умеров отметил, что участники обсудили вызовы в сфере безопасности и шаги, которые приближают нас к справедливому и продолжительному миру.

Ермак подчеркнул, что позиция Украины ясна: продолжительный мир возможен только при полном уважении суверенитета Украины, без признания оккупации и с полным прекращением агрессии.

Кроме того, украинские должностные лица встретились с европейскими советниками по безопасности. Умеров отметил, что это были «откровенные и содержательные встречи», а Ермак поблагодарил каждого за «максимально конструктивный подход».

Также руководитель Офиса Президента отдельно поблагодарил вице-президента США за «участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надёжного мира».

Сам Джей Ди Вэнс сообщил, что говорил с чиновниками Украины и других европейских стран о пути к мирному урегулированию российско-украинской войны, но не предоставил больше подробностей.

По словам Президента Владимира Зеленского, встреча советников по нацбезопасности Европы, Украины и США «была конструктивной», аргументы Украины услышаны, угрозы учтены, «путь к миру для Украины должен определяться только вместе с Украиной».

