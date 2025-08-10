Мир можливий лише за умови поваги до суверенітету України, — Єрмак і Умєров зустрілися з Венсом у Британії

Андрій Єрмак та Рустем Умєров провели зустріч з очільником МЗС Британії Девідом Ламмі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров у Великій Британії провели зустріч з британським міністром закордонних справ Девідом Ламмі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Умєров зазначив, що учасники обговорили безпекові виклики та кроки, які наближають нас до справедливого і тривалого миру.

Єрмак підкреслив, що позиція України чітка: тривалий мир можливий лише за умови повної поваги до суверенітету України, без визнання окупації та з повним припиненням агресії.

Крім того, українські посадовці зустрілися з європейськими безпековими радниками. Умєров зазначив, що це були «відверті та змістовні зустрічі», а Єрмак подякував кожному за «максимально конструктивний підхід».

Також керівник Офісу Президента окремо подякував віцепрезиденту США за «участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру».

Сам Джей Ді Венс розповів, що говорив з посадовцями України та інших європейських країн про шлях до мирного врегулювання російсько-української війни, але не надав більше подробиць.

За словами Президента Володимира Зеленського, зустріч радників з нацбезпеки Європи, України та США «була конструктивною», аргументи України почуті, небезпеки враховані, «шлях до миру для України має визначатися лише разом з Україною».

