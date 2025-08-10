Практика судов
МВД запустило онлайн-услугу для получения выписки из реестра пропавших без вести

07:54, 10 августа 2025
Подать запрос на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, теперь можно онлайн
В Украине заработала цифровая услуга, которая позволяет подать запрос на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, без бумаг и очередей. Об этом сообщили в Министерстве соцполитики.

Теперь процесс занимает всего несколько минут, а результат можно получить значительно быстрее. Ранее для этого нужно было отправлять бумажное заявление или писать на электронную почту.

Как воспользоваться услугой:

  • авторизоваться в Едином окне для граждан через КЭП, BankID или Дія.Підпис;
  • выбрать услугу «Запрос на получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
  • внести данные о себе и пропавшем человеке;
  • подписать заявление электронной подписью.

Все этапы можно отслеживать в личном кабинете, а готовую выписку загрузить в любой момент.

Напомним, в июле 2025 года МВД также запустило Единую информационную платформу по вопросам лиц, пропавших без вести, где собрана вся актуальная информация для семей: инструкции действий, необходимые документы, ответы на распространённые вопросы и контакты служб.

Судья КСУ должен воздерживаться от неформальных отношений с представителями органов публичной власти — КСУ принял Правила этики

Правила предусматривают, что судья КСУ должен воздерживаться от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за приверженности к политическим деятелям или партиям.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

