МВД запустило онлайн-услугу для получения выписки из реестра пропавших без вести

Подать запрос на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, теперь можно онлайн

В Украине заработала цифровая услуга, которая позволяет подать запрос на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, без бумаг и очередей. Об этом сообщили в Министерстве соцполитики.

Теперь процесс занимает всего несколько минут, а результат можно получить значительно быстрее. Ранее для этого нужно было отправлять бумажное заявление или писать на электронную почту.

Как воспользоваться услугой:

авторизоваться в Едином окне для граждан через КЭП, BankID или Дія.Підпис;

выбрать услугу «Запрос на получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

внести данные о себе и пропавшем человеке;

подписать заявление электронной подписью.

Все этапы можно отслеживать в личном кабинете, а готовую выписку загрузить в любой момент.

Напомним, в июле 2025 года МВД также запустило Единую информационную платформу по вопросам лиц, пропавших без вести, где собрана вся актуальная информация для семей: инструкции действий, необходимые документы, ответы на распространённые вопросы и контакты служб.

