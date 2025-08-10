МВД запустило онлайн-услугу для получения выписки из реестра пропавших без вести

В Украине заработала цифровая услуга, которая позволяет подать запрос на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, без бумаг и очередей. Об этом сообщили в Министерстве соцполитики.
Теперь процесс занимает всего несколько минут, а результат можно получить значительно быстрее. Ранее для этого нужно было отправлять бумажное заявление или писать на электронную почту.
Как воспользоваться услугой:
Все этапы можно отслеживать в личном кабинете, а готовую выписку загрузить в любой момент.
Напомним, в июле 2025 года МВД также запустило Единую информационную платформу по вопросам лиц, пропавших без вести, где собрана вся актуальная информация для семей: инструкции действий, необходимые документы, ответы на распространённые вопросы и контакты служб.
