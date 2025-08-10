МВС запустило онлайн-послугу для отримання витягу з реєстру зниклих безвісти

Подати запит на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, тепер можна онлайн.

В Україні запрацювала цифрова послуга, яка дозволяє подати запит на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, без паперів та черг. Про це повідомили в Міністерстві соцполітики.

Тепер процес займає лише кілька хвилин, а результат можна отримати значно швидше. Раніше для цього потрібно було надсилати паперову заяву або писати на електронну пошту.

Як скористатися послугою:

авторизуватися в Єдиному вікні для громадян через КЕП, BankID або Дія.Підпис;

вибрати послугу «Запит на отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

внести дані про себе та зниклу особу;

підписати заяву електронним підписом.

Усі етапи можна відстежувати в особистому кабінеті, а готовий витяг завантажити у будь-який момент.

Нагадаємо, у липні 2025 року МВС також запустило Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти, де зібрана вся актуальна інформація для родин: інструкції дій, необхідні документи, відповіді на поширені запитання та контакти служб.

