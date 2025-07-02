МВС запустило спецпортал для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

В Україні з'явився офіційний портал для координації пошуку зниклих безвісти.

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Міністерство внутрішніх справ України створило офіційний портал для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримки їх родин – Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як вказується, там можна знайти інструкції, як розпочати розшук, подати заяву, здати ДНК-зразки для ідентифікації, отримати витяг із Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, а також дізнатися про права та соціальні гарантії.

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, портал наповнюватиметься інформацією через офіційні канали державних органів тощо. Також там будуть розміщені відповіді на поширені запитання, алгоритми дій та інші корисні матеріали.

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