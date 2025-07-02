МВД запустило спецпортал для координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

В Украине появился официальный портал для координации поиска пропавших без вести.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Украины создало официальный портал для координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и поддержки их семей — Единую информационную платформу по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как указано, на платформе можно найти инструкции о том, как начать розыск, подать заявление, сдать образцы ДНК для идентификации, получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также узнать о правах и социальных гарантиях.

По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артура Добросердова, портал будет наполняться информацией через официальные каналы государственных органов и тд. Также там будут размещены ответы на часто задаваемые вопросы, алгоритмы действий и другие полезные материалы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.