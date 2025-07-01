В Киевской области разоблачили банду фальшивомонетчиков

Фигуранты планировали изготовить более 300 тыс. долларов.

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В Киевской области разоблачена группа лиц, которые изготавливали и хранили с целью сбыта поддельную иностранную валюту. Троим лицам сообщено о подозрении в изготовлении и хранении с целью сбыта поддельной иностранной валюты, передает Офис Генерального прокурора.

В 2024 году группа организовала в частном доме подпольную типографию по производству фальшивых банкнот высокого качества.

Подозреваемые арендовали дом, через подставных лиц приобрели оборудование и материалы для изготовления поддельной валюты, использовали методы конспирации, расчеты наличными и банковские реквизиты третьих лиц, после чего приступили к настройке техники и печати пробных банкнот с целью дальнейшего масштабного производства.

«В течение мая-июня 2025 года они изготавливали и хранили с целью сбыта поддельную иностранную валюту в виде банкнот номиналом по 100 долларов США на сумму около 11 тыс. долларов США и номиналом 500 грн на сумму 10 тыс. грн», — заявили в ОГП.

Отмечается, что к сбыту фальшивых банкнот привлекались другие лица, которые пополняли счета третьих лиц через терминалы и приобретали товары, в частности технику, с использованием поддельной валюты.

Фигуранты планировали изготовить более 300 тыс. долларов США, однако были разоблачены и задержаны. Во время обысков правоохранители изъяли поддельные банкноты, а также оборудование для их изготовления.

В настоящее время двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одному — в виде домашнего ареста.

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