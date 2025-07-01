САП и НАБУ сообщили экс-депутату Харьковского облсовета о подозрении в недостоверном декларировании

По данным следствия, в течение трех лет депутат подавал декларации с существенными расхождениями с достоверными данными.

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Бывшему депутату Харьковского областного совета VIII созыва сообщено о подозрении во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2021–2023 годы.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в течение трех лет депутат подавал декларации с существенными расхождениями по сравнению с достоверной информацией.

Так, депутат не задекларировал:

• автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 450,

• информацию о наличии корпоративных прав — как у него (от 2 до 7 компаний в разные годы), так и у его жены (1 компания ежегодно),

• полученные доходы, денежные активы, финансовые обязательства и расходы.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что составило административный протокол в отношении одного из заместителей министра энергетики Украины.

Отмечается, что должностное лицо отказало в предоставлении информации на официальный запрос НАБУ относительно реализованных и запланированных проектов в сфере энергетики, финансируемых международными партнерами.

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