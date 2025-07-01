В ГНС объяснили, как исправить ошибку в налоговой накладной на неплательщика НДС

Если ошибка выявлена в пределах того же отчетного периода, когда была составлена накладная, ее можно оперативно исправить.

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Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило, как поставщику исправить ошибку в налоговой накладной, выписанной на неплательщика НДС.

В случае, если на дату возникновения налогового обязательства по НДС была составлена и зарегистрирована в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) накладная на неплательщика налога, но впоследствии выяснилось, что покупатель зарегистрирован как плательщик НДС, поставщик должен:

- Составить расчет корректировки с типом причины «103» — «исправление ошибки относительно статуса покупателя». Этим расчетом все показатели ошибочной налоговой накладной сводятся к нулю. Документ составляется на дату выявления ошибки и регистрируется поставщиком в ЕРНН.

- Оформить новую налоговую накладную на правильного покупателя — плательщика НДС. Такая накладная должна соответствовать данным первичных бухгалтерских документов и быть составлена той же датой, когда возникло налоговое обязательство. Она подлежит обязательной регистрации в ЕРНН.

В ГНС подчеркнули, что в налоговой декларации по НДС следует указывать только фактические объемы хозяйственных операций. Данные ошибочной накладной и связанного с ней расчета корректировки в отчетность не включаются.

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