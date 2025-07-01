В Сумской области разоблачили президента федерации, присвоившего средства, выделенные сборной по хоккею на траве

Должностное лицо присвоило более 723 тыс. грн и потратило их на личные нужды.

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В Сумской области правоохранители разоблачили на данный момент уже бывшего президента Общественной организации «Федерация хоккея на траве Украины», преступные действия которого поставили под сомнение само существование Национальной сборной команды Украины на международной спортивной арене, а также нанесли серьезный удар по спортивному имиджу нашего государства.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, женская Национальная сборная Украины по хоккею на траве готовилась к участию в квалификационном турнире Чемпионата Европы, который должен был состояться в Вильнюсе (Литва).

Национальный олимпийский комитет и главный тренер сборной перечислили президенту всю необходимую сумму для оплаты обязательного стартового взноса на счет Европейской федерации хоккея на траве за участие нашей сборной в международных соревнованиях и других расходов, связанных с проведением спортивного мероприятия.

«Однако президент, пренебрегая интересами сборной, присвоил всю перечисленную ему сумму — а именно 723 382 грн — и впоследствии потратил на собственные нужды. В результате Национальная сборная Украины по хоккею на траве (женщины), основную часть которой составляют спортсменки из Сум, была отстранена от всех международных стартов», — заявили в прокуратуре.

На данный момент бывшему президенту федерации сообщено о подозрении по факту присвоения средств.

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