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На Сумщині викрили президента федерації, який привласнив кошти, виділені збірній з хокею на траві

22:18, 1 липня 2025
Посадовець привласнив понад 723 тис грн та в подальшому витратив на власні потреби.
На Сумщині викрили президента федерації, який привласнив кошти, виділені збірній з хокею на траві
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На Сумщині правоохоронці викрили на даний час вже колишнього президента Громадської організації «Федерація хокею на траві України», злочинні дії якого поставили під сумнів існування Національної збірної команди України на міжнародній спортивній арені, а також завдали суттєвого удару по спортивному іміджу нашої держави.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, Національна збірна команда України з хокею на траві (жінки) готувалась до участі у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату Європи, що мав проходити в м. Вільнюс (Литва).

Національний олімпійський комітет та головний тренер збірної перерахували президенту всю необхідну суму для сплати обов’язкового стартового внеску на рахунок Європейської федерації хокею на траві за участь нашої збірної у міжнародних змаганнях та інших витрат, пов’язаних із проведенням спортивного заходу.

«Однак президент, нехтуючи інтересам збірної, привласнив усю перераховану йому суму, а це 723 тис. 382 грн. та в подальшому витратив на власні потреби. Відтак Національну збірну команду України з хокею на траві (жінки), основу частину якої складають сумчанки, відсторонили від усіх міжнародних стартів», - заявили у прокуратурі.

Наразі колишньому президенту федерації повідомлено про підозру за фактом привласнення коштів.

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прокуратура

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