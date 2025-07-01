У ДПС пояснили, як виправити помилку в податковій накладній на неплатника ПДВ

Якщо помилка виявлена в межах того самого звітного періоду, коли була складена накладна, її можна оперативно виправити.

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Головне управління ДПС у Київській області пояснило, як постачальнику виправити помилку в податковій накладній на неплатника ПДВ.

У разі, якщо на дату виникнення податкового зобов’язання з ПДВ було складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) накладну на неплатника податку, але згодом з’ясувалося, що покупець є зареєстрованим платником ПДВ, постачальник повинен:

- Скласти розрахунок коригування з типом причини «103» — «виправлення помилки щодо статусу покупця». Цим розрахунком усі показники помилкової податкової накладної зводяться до нуля. Документ складається на дату виявлення помилки та реєструється постачальником у ЄРПН.

- Оформити нову податкову накладну на правильного покупця — платника ПДВ. Така накладна має відповідати даним первинних бухгалтерських документів та бути складена тією самою датою, коли виникло податкове зобов’язання. Вона підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

У ДПС підкреслили, що у податковій декларації з ПДВ слід зазначати лише фактичні обсяги господарських операцій. Дані помилкової накладної та пов’язаного з нею розрахунку коригування не включаються до звітності.

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